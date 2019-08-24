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Başkentte trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 01:05 | Son Güncelleme

Otomobilin önce okul duvarına ardından da arıza yapan kamyonu tamir etmeye çalışan baba ve oğluna çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, önce okul duvarına ardından da arıza yapan kamyonu tamir etmeye çalışan baba ve oğluna çarpması iki kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kamyon sürücüsü Muzaffer Ü, Sincan ilçesi Ahi Mesud Bulvarı'nda arıza yapan aracını tamir etmek için İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yol kenarına park etti.

Kamyondan inen Muzaffer Ü. ve oğlu, arızayı gidermek için çalışmaya başladı.

Bu sırada aynı yolda ilerleyen 21 yaşındaki Alper Benli idaresindeki, içinde şoförle birlikte 4 kişinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak önce okulun duvarına daha sonra Muzaffer Ü. ile oğluna çarptı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi geldi.

Sağlık ekipleri, müdahalelerinin ardından 6 yaralıyı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi ile Lokman Hekim Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan sürücü Benli ile aynı otomobilde bulunan Yasin Kılıç (10) hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahi Mesud Bulvarı sincan trafik kazası

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