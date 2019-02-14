Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, kullandığı 06 AND 92 plakalı otomobille Sancaktepe Mahallesi Sarıkamış Caddesi'nde yol kenarındaki bir araca çarptı, ardından kaçmaya başladı. Bu sırada virajı alamayan otomobil yolun kenarındaki Elif Ekşi Parkı'na girdi.

Park içinde yaklaşık 30 metre yuvarlanan otomobil, 1576. Sokak'ta park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ile beraberindeki Menderes S. itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

