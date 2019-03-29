HABER

Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 07:54 | Son Güncelleme

Çankaya'da minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobil ile servis minibüsü çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler'de Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akdeniz Caddesi kesişiminde Vedat Toprak idaresindeki 06 C 4239 plakalı servis minibüsü ile Ali Çam kontrolündeki 17 RL 608 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü takla atıp park halindeki 06 BIY 895 plakalı otomobile çarparak durdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi.

Kazada hafif yaralanan servis şoförü Vedat Toprak ile yolcu Vedat Yurdabayrak ambulansta sağlık ekiplerince tedavi edildi.

PARTNER'Kız sıkıldı artık''Kız sıkıldı artık'
Kars’ta kış hüküm sürüyorKars’ta kış hüküm sürüyor
Patlayan su borusu köprü üzerini göle çevirdiPatlayan su borusu köprü üzerini göle çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Kaza trafik

En Çok Okunan Haberler

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

GSS borcu olan olanlara müjdeli haber

GSS borcu olan olanlara müjdeli haber

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Kayıp çocuktan kahreden haber!

ABD Senatosu'ndan yeni Türkiye tasarısı

ABD Senatosu'ndan yeni Türkiye tasarısı

'1 milyardan fazla insana hastalık bulaşabilir'

'1 milyardan fazla insana hastalık bulaşabilir'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Soğuk hava, fırtına, kar ve yağmur...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı

İstanbul'da bu sabah! Sokak savaş alanına döndü

İstanbul'da bu sabah! Sokak savaş alanına döndü

Beylikdüzü’nde plastik fabrikasında yangın

Beylikdüzü’nde plastik fabrikasında yangın

Uyandığında kameradan gördüğü manzara dehşete düşürdü!

Uyandığında kameradan gördüğü manzara dehşete düşürdü!

Baharda da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Baharda da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Virajı alamayan sürücü aracıyla göle düştü

Görür görmez yardıma koştu! 'Bir can kurtardık'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.