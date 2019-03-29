Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobil ile servis minibüsü çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler'de Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akdeniz Caddesi kesişiminde Vedat Toprak idaresindeki 06 C 4239 plakalı servis minibüsü ile Ali Çam kontrolündeki 17 RL 608 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü takla atıp park halindeki 06 BIY 895 plakalı otomobile çarparak durdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi.

Kazada hafif yaralanan servis şoförü Vedat Toprak ile yolcu Vedat Yurdabayrak ambulansta sağlık ekiplerince tedavi edildi.

