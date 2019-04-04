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Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 05:22 | Son Güncelleme

Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Silahtar Caddesi'nden Kızılay istikametine seyreden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 ABM 720 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Yaklaşık 100 metre savrulan otomobildeki sürücü ile beraberindeki kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Ankara Kaza trafik

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