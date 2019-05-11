Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Bulvarı Kara Kuvvetleri Komutanlığı önünden Kızılay istikametine seyir halinde olan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 ABA 333 plakalı otomobil refüjdeki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile birlikte otomobildeki kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gazi Hastanesi ile Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazadan dolayı İnönü Bulvarı'ndan Kızılay yönü istikametindeki trafikte kısa süreli aksama meydana geldi.

