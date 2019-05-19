Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ahmet Demiray idaresindeki 06 T 3852 plakalı taksi, Keçiören Atapark Mahallesi Gün Sazak Caddesi'nde, karşı şeritte seyir halinde olan Ersin Akkuş'un kullandığı 06 JSU 63 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Ersin Akkuş kullandığı araç içerisinde sıkıştı, taksi şoförü de yaralandı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri geldi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkışan sürücü Akkuş otomobilden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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