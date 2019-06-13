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Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 08:58 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki otomobile çarpan sürücünün kaçarken çarptığı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.Kaza, gece yarısı sularında Ankara’nın Çankaya İlçesi Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki otomobile çarpan sürücünün kaçarken çarptığı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı sularında Ankara’nın Çankaya İlçesi Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde merkez istikametinde ilerleyen Murat K. idaresindeki 06 DF 7752 plakalı otomobile, aynı istikamette ilerleyen bir başka otomobilin çarpmasıyla şoför Murat K. kabinde sıkışırken, yanında bulunan yolcu ise yaralandı. İddiaya göre kaza, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin, Murat K. yönetimindeki aracın önüne geçerek çarpması sonucu meydana geldi. Kazanın etkisiyle yolun kenarına savrulan araçta sıkışan Murat K., ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı şoför mahallinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulans ile Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı
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