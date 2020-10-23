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Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 03:26 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan İlçesinde kontrolden çıkan bir otomobil boş alana uçarken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.Kaza Ankara’nın Sincan ilçesi Ayaş yolu üzerinde meydana geldi.

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’nın Sincan İlçesinde kontrolden çıkan bir otomobil boş alana uçarken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza Ankara’nın Sincan ilçesi Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre 06 MFL 88 plakalı otomobilin sürücü Gürkan G. Ayaş yolundan Sincan istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kayıp ederek boş alana uçtu. Kazanın etkisiyle otomobilde bulunan şoför Gürkan G. ve Artuner S. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine 112 Acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

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