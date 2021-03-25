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Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

25.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Çankaya ilçesinde ters şeride giren araç, karşı yönden gelen araçla çarpıştı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde ters şeride giren araç, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Olay, Çankaya ilçesi Şemsettin Günaltay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters şeride giren 34 K 9403 plakalı araç, karşı yönden gelen 06 DG 2113 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 06 GD 2113 plakalı aracın sürücüsü ağır, diğer sürücü ise hafif şekilde yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye götürüldü.
Kazaya tanık olan bir vatandaş, “Yerde bir insan yattığını gördüm. Yardımcı olmak için durdum. Nabzı atıyordu. Bileklerinden baktık. Ambulansı aradık. Karşı yola geçen şoförün boynu kırılmış dedi. Başka bir şoför bize, ’Beni solladıktan sonra kaza meydana geldi’ dedi” diye konuştu.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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