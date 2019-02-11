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Başkentte trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 05:05 | Son Güncelleme

Sıhhiye'de ticari taksinin temizlik aracına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi'nden Sıhhiye istikametine giden Erkan Özmen'in kullandığı 06 T 5519 plakalı ticari taksi, Sıhhiye "U" Dönüşü Köprüsü'nde Fatih Koçak yönetimindeki 06 AZ 9078 plakalı belediye temizlik aracına arkadan çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada taksi sürücüsü Özmen ile aynı araçta bulunan Koray Erdem Kaya ve Gamze Evren Kaya yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Özmen, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Koray Erdem Kaya ve Gamze Evren Kaya ise ambulansta yapılan müdahalenin ardından sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmeyi reddetti.

Bu arada olay yerine gelen yaralıların yakınları ile polis ekipleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Kaza nedeniyle Sıhhiye "U" Dönüşü Köprüsü yaklaşık bir saat süreyle ulaşıma kapandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Kaza trafik

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