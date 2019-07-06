Başkentte trafik kazası: 4 ölü

Ankara'nın Bala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Süleyman Demir idaresindeki 34 ES 0454 plakalı otomobil, Kulu-Kırıkkale kara yolunun 40. kilometresi Bala ilçesi sınırlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı.

Kazada, otomobilde bulunan Hüseyin Ay ve Fatma Çayan Yıldız (27) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Fatih Süleyman Demir, Ahmet Kamil Yıldız (27) ve Hilal Kartal Ay (26) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Kamil Yıldız ve Hilal Kartal Ay hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı olan sürücü Fatih Süleyman Demir'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

