Başkentte trafik kazası: 5 yaralı

Başkentte bir otomobilin trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 06 AEY 718 plakalı otomobil, Söğütözü Caddesi'nde AK Parti Genel Merkezi'nin olduğu kavşakta trafik ışıklarında bekleyen E.S'nin kullandığı 06 YNE 80 plakalı araca arkadan çarptı.

Kazada, 06 YNE 80 plakalı araç içerisinde bulunan Z.S, M.Y, E.S. ve çocuk S.S. ile diğer aracın sürücüsü M.K. yaralandı.

Araçta sıkışan Z.S. ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

