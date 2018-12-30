HABER

Başkentte trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 00:41 | Son Güncelleme

Başkentte bir aracın trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı - Yaralılardan biri sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı

Başkentte bir otomobilin trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 06 AEY 718 plakalı otomobil, Söğütözü Caddesi'nde AK Parti Genel Merkezi'nin olduğu kavşakta trafik ışıklarında bekleyen E.S'nin kullandığı 06 YNE 80 plakalı araca arkadan çarptı.

Kazada, 06 YNE 80 plakalı araç içerisinde bulunan Z.S, M.Y, E.S. ve çocuk S.S. ile diğer aracın sürücüsü M.K. yaralandı.

Araçta sıkışan Z.S. ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Tüyler ürperten olay! Polise gidip her detayı anlattı!Tüyler ürperten olay! Polise gidip her detayı anlattı!
Talihli rakamlar belli olduTalihli rakamlar belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

Ayşen Gruda'dan korkutan haber!

Ayşen Gruda'dan korkutan haber!

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran olay! Abisini öldürüp tuvalete gömdü

Tüyler ürperten olay! Polise gidip her detayı anlattı!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 29 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgula

Talihli rakamlar belli oldu

Denizli’de tren kazası: 1’i polis 5 yaralı

Denizli’de tren kazası: 1’i polis 5 yaralı

Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

İlber Ortaylı: Sandviççi dükkanı gibi özel okul açıyor adamlar

'Bu feci bir şey! Sandviççi dükkanı gibi...'

Erdoğan'dan CHP'ye Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

Erdoğan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.