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Başkentte trafik kazası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 20:22 | Son Güncelleme

Polis servis aracı ile EGO otobüsünün çarpışması sonucu, 3'ü polis memuru, 8 kişi hafif yaralandı

Başkentte polis servis aracı ile EGO otobüsünün çarpışması sonucu, 3'ü polis memuru, 8 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli personeli taşıyan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 C 6277 plakalı servis aracı, Dikmen Caddesi'nde seyir halindeyken Ayrancı Pazarı civarında Murat B. idaresindeki 06 BK 8120 plakalı EGO otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada hafif yaralanan 3'ü polis memuru 8 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan servis aracı ve belediye otobüsü olay yerinden çekildi.

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trafik kazası

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