HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkent’te trafik kazası: 8 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 8 yaralı

30.11.2020 13:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkent’te trafik kazası: 8 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Kaza, Ayaş-Ankara yolu Necip Fazıl Bulvarı Sincan istikametinde meydana geldi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, Ayaş-Ankara yolu Necip Fazıl Bulvarı Sincan istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yiğit C. B. (20) idaresindeki 10 F 7979 plaka sayılı aracı ile Ayaş istikametinden Sincan Merkez istikametine seyir halinde iken plakası alınamayan bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
106 yaşındaki Hanife Kılınç hayatını kaybetti!106 yaşındaki Hanife Kılınç hayatını kaybetti!
22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Arkadaşını öldürdü! Verdiği cevap 'pes' dedirtti

Arkadaşını öldürdü! Verdiği cevap 'pes' dedirtti

Baş ağrısıyla ilgili dikkat çeken açıklama! Koronavirüs belirtisi olabilir

Dikkat! Koronavirüs belirtisi olabilir

Ankara'da panik anları! Çatıda kurtarılmayı beklediler

Kurtarılmayı beklediler

Koronavirüsün bitmesi için gözyaşı döküp dua etti

Gözyaşı döküp dua etti: 3 ay, 5 ay ne kadar sürecek bilmiyoruz

3 gün önce testi pozitif çıkan sağlık çalışanı Ferdane Bilgin hayatını kaybetti

Sağlık çalışanı Ferdane Bilgin hayatını kaybetti

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi

'Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.