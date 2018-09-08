Başkentte trafik kazası: Biri bebek 8 yaralı

Başkentte hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 8 kişi yaralandı.

Batıkent Kentkoop Mahallesi'ndeki 1844. Cadde'de 71 FC 305 plakalı hafif ticari araç ile 1587. Cadde'den gelen Hidayet Ö'nün kullandığı 06 YDL 45 plakalı otomobil çarpıştı.

Çapışmanın etkisiyle savrulan 71 FC 305 plakalı araç ters döndü.

Kazada otomobil sürücüsü ile hafif ticari araçtaki Önder G, Döndü G, Tolgahan G, Serap E, Ahmet Efe E. ve Ahmet K. ile 6 aylık bebek Ömer G. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

