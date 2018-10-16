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Başkentte "traktör" alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 10:30 | Son Güncelleme

Çankaya'da "dur" ihtarına uymayan ve araçları ezerek ilerleyen plakasız traktörün sürücüsü, polisin takibi sonucu yakalandı

Başkentte polisin "dur" ihtarına uymayan plakasız traktörün sürücüsü, araçları ezerek ilerlediği Çankaya Caddesi'nde yakalandı.

Kızılay'daki trafik kontrol noktasında görevli polisler, Atatürk Bulvarı'nda seyreden plakasız bir traktörün sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan traktör sürücüsü, önündeki araçlara çarparak, Çankaya yönüne doğru ilerledi. TBMM'nin Çankaya kapısı önünde polisin uyarı ateşi açması da traktör sürücüsünü durduramadı.

Polis ekiplerinin lastiklerine ateş ettiği traktörün sürücüsü, birçok aracı altına alarak ezdi. Sürücü, Çankaya Caddesi'nde bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İsminin Aydın Sakarya olduğu öğrenilen Beypazarı nüfusuna kayıtlı 45 yaşındaki şoför gözaltına alındı.

Herhangi bir suç kaydının bulunmadığı bildirilen Sakarya'nın, polise verdiği ilk ifadede, "traktörünü İsrail Büyükelçiliği önüne çekip eylem yapmayı planladığını" söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza traktör

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