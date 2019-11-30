Başkentte “Türk Devletleri Birliğine Giden Yolda Nazarbayev” paneli

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly,, ülkesinin, Sovyetler döneminde yoksul bırakıldığını ve bunu Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev liderliğinde yendiğini belirterek, "Kazakistan, Sovyet rejiminde tarım ülkesiyken artık bir sanayi ülkesi ve bölgesinde en güçlü ekonomilerden biri." dedi.

Büyükelçilik ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) iş birliğiyle başkentte bir otelde “Türk Devletleri Birliğine Giden Yolda Bilge Lider Nursultan Nazarbayev” paneli düzenlendi. Panele yerli ve yabancı misyon temsilcileri, milletvekilleri, bürokratlar, akademisyenler, dernek yöneticileri, üniversite öğrencileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Saparbekuly, 1 Aralık tarihinin "Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Günü" olarak kutlandığını belirterek, bağımsızlığının ilanından itibaren Kazakistan'ın büyük reformlar yaparak siyasi ve ekonomik köklü değişimlere imza attığını söyledi.

Saparbekuly, "Nazarbayev demek bizim için ülke, toprak, vatan demektir. Türk milleti nasıl Atatürk'le övünüyor, biz de Nazarbayev ile övünüyoruz." diye konuştu.