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Başkent’te Türk ve mülteci kadınlarla dayanışma etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 11:57 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yerel Eşitlik Eylem Planı” kapsamında Mülteci kadınlarla Türk kadınlarını ortak bir etkinlikte bir araya getirdi.Kültürler arası diyaloğu artırmak ve güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında kadınlar, Ankara turu ile keyifli bir gün geçirdi.Dolu dolu bir günBirleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ile sürdürülen Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında yürütülen projeye katılan kadınlarla, Büyükşehir Sığınma Evleri’nde kalan şiddet mağduru kadınların buluştuğu etkinlik, çeşitli sosyal aktivitelerle gün boyu devam etti.Ankara kent gezisi ile başlayan programda; Hacı Bayram-ı Veli Camii, Hamamönü, Melike Hatun Camii ve Vakıf Eserleri Müzesini gezen kadınlar, kent tarihi hakkında ayrıntılı bilgi aldılar.Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından Büyükşehir Sığınma Evleri’nde kalan kadınlar için her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğine bu yıl ilk kez mülteci kadınlar da davet edildi.Gençlik Parkı Kadın Danışma Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeği, Kent Orkestrası müzik dinletisi ile sona erdi.

Başkent’te Türk ve mülteci kadınlarla dayanışma etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yerel Eşitlik Eylem Planı” kapsamında Mülteci kadınlarla Türk kadınlarını ortak bir etkinlikte bir araya getirdi.
Kültürler arası diyaloğu artırmak ve güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında kadınlar, Ankara turu ile keyifli bir gün geçirdi.
Dolu dolu bir gün
Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ile sürdürülen Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında yürütülen projeye katılan kadınlarla, Büyükşehir Sığınma Evleri’nde kalan şiddet mağduru kadınların buluştuğu etkinlik, çeşitli sosyal aktivitelerle gün boyu devam etti.
Ankara kent gezisi ile başlayan programda; Hacı Bayram-ı Veli Camii, Hamamönü, Melike Hatun Camii ve Vakıf Eserleri Müzesini gezen kadınlar, kent tarihi hakkında ayrıntılı bilgi aldılar.
Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından Büyükşehir Sığınma Evleri’nde kalan kadınlar için her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğine bu yıl ilk kez mülteci kadınlar da davet edildi.
Gençlik Parkı Kadın Danışma Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeği, Kent Orkestrası müzik dinletisi ile sona erdi.

Başkent’te Türk ve mülteci kadınlarla dayanışma etkinliği

Başkent’te Türk ve mülteci kadınlarla dayanışma etkinliği

Başkent’te Türk ve mülteci kadınlarla dayanışma etkinliği

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