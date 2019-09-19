Ayrıca, 1930'lu yıllarda Türkiye'de çalışmış Türk ve Alman mimarların eserlerinin tanıtıldığı "Bir Başkentin Oluşumu" adlı kitabın da yayımlandığını hatırlatan Erdmann, bugünkü sergide de 1930-1940'lı yıllarda Türkiye'de iz bırakmış Almanların eserlerinin örneklerine yer verildiğini kaydetti.

Büyükelçi Erdmann, burada yaptığı konuşmada, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin son yıllarda "Türkiye'deki Alman İzleri" konusunda bir dizi yayın hazırladığını belirterek, buna örnek olarak başkentte ve Türkiye'deki Alman izlerinin tanıtıldığı masa takvimini örnek verdi.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde, Türkiye ile Almanya arasında uzun tarihi geçmişe dayanan etkileşimin, "Türkiye'de Alman İzleri" temalı fotoğraflarla anlatıldığı sergiye, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Erdmann, "Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'a, daha önce kitaplarla ve takvimlerle tanıttığımız bu tarihi, bugün düzenlediğimiz sergide tekrar ortaya koyma fırsatı verdiği için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Belediye Başkanı Yaşar da 1930'lu yıllarda çok sayıda Alman bilim adamı ve mimarın, Ankara'nın yeni bir görünüm kazanmasına katkı sağladığını ve çok sayıda eser kazandırdığını dile getirerek, "Yaptıkları eserler halen ayakta dimdik duruyor. Bize de o mimariyi gelecek kuşaklara taşıma görevi düşüyor." dedi.

Yaşar, geçmişte başkente çok sayıda eser kazandıran Almanların, Ankara'da açılan üniversitelerde de öğretim görevlisi olarak çalıştığını ve Türkiye'nin eğitim sistemine ciddi katkılar yaptığına işaret ederek, bu kişilerin Türk-Alman dostluğunu pekiştirdiğinin altını çizdi.

Fethi Yaşar, konuşmasının sonunda, "Bugün bize düşen de liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'Yurtta barış, cihanda barış' duygusu içerisinde halklarımızın daha refah içinde yaşayabileceği bir dünya inşa etmektir. Ben insanoğlunun bunu yapabileceğine inanan siyasetçilerden biriyim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Alman bestecilerin eserlerinden oluşan senfoni konseri düzenlendi.

