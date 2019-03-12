Başkentte tütün kaçakçılığı operasyonu

Başkentte, gümrük kaçağı nargile tütünü nakliyesi yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi'nde yapılan uygulama sırasında, 3 kişinin bir araçtan indirdikleri kolileri dükkana taşıdıklarını fark etti.

Durumdan şüphelenen ekipler, söz konusu kolileri incelemek üzere dükkanın önüne geldi.

Kolilerde ve dükkanda yapılan aramada, 1 ton 35 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilirken, yabancı uyruklu A.H.A, H.A.A, H.A. ve K.A.A. gözaltına alındı.

Zanlılar, haklarında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi.

