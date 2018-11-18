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Başkentte üç araç küle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 02:54 | Son Güncelleme

Ankara'da park halindeki bir minibüsten çıkan yangın üç aracın kullanılamaz hale gelmesine sebep oldu

Keçiören'de bir apartmanın garajında park halindeki minibüste çıkan yangın sonucu üç araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çaldıran Mahallesi 524'üncü sokaktaki bir apartmanın garajında bulunan 06 FL 9534 plakalı minibüs, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler daha sonra garajda park halinde bulunan iki araca sıçradı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonuçsuz kalınca itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçlardaki yangın söndürüldü.

Minibüsle beraber iki aracın küle döndüğü yangında yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

- Etimesgut ve Siteler'deki yangınlar

Öte yandan Etimesgut'un Şehit Osman Avcı Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısında çıkan yangın maddi hasara neden olurken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Altındağ Siteler'de de bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonrası atölyede maddi hasar oluştu.

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Ankara apartman araç yangını Başkent mobilya atölyesi yangını Siteler yangın

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