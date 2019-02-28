Başkent’te üç noktada Millet Kıraathanesi hayata geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşların sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerin başında gösterdiği “Millet Kıraathanesi” Ankara’da üç noktada açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrası Millet Kıraathanelerinin ilk etapta Etimesgut, Keçiören ve Etlik olmak üzere üç adreste hizmete girdiğini açıkladı. Millet Kıraathanelerinin Kuşcağız, Osmanlı ve Elvankent Aile Yaşam Merkezleri’nin içinde hizmet vermeye başladığını ve haftanın 7 günü açık olacağını söyleyen Başkan Tuna, özellikle gençlerin sosyalleşmesi açısından bu projeyi önemsediklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bizim de çok önemsediğimiz bir projeydi ve çok şükür hayata geçirdik. Ankara’da üç ayrı noktada bu hizmeti vermeye başladık. Her yaş grubunun sosyalleşmesi için faydalı ve verimli bir ortam olacağına inanıyorum. Toplumumuzun birlikteliğe, saygıya ve sevgiye her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Millet Kıraathaneleri hem bu birlikteliği sağlayacak hem de toplumsal gelişime katkı sağlayacak. Gençlerimiz burada fikirlerini tartışabilecek, ders çalışabilecek, boş zamanlarını değerlendirebilecek ve en önemlisi de karşılıklı yeni projeler üretebilecek.”