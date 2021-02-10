Başkent’te ucuzluk sevdası korona korkusunun önüne geçti

Ankara’nın Sincan ilçesinde 3 gündür açılış nedeniyle ucuzluk yapılan mağazada korona virüs tedbirlerini hiçe sayan vatandaşlar kuyruğa girdi.

Sincan ilçesinde bulunan bir züccaciye mağazasında 3 gündür açılış nedeniyle uygulanan ’ucuzluk’, korona tedbirlerinin hiçe sayıldığı bir kalabalığa neden olmuştu. Yaşanan kalabalık belediye ve polis ekiplerinin ceza uygulamasına rağmen artarak devam etti. Mağazanın açılışının üçüncü gününde de yine aynı manzaralar yaşandı. Yüzlerce vatandaş mağazaya girebilmek için kuyruğa girdi. Uyarılara rağmen kuyruğun devam etmesi üzerine mağaza polis ekipleri tarafından kapatıldı.

