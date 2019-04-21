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Başkentte Ukrayna dans gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 22:11 | Son Güncelleme

Virsky Ukrayna Ulusal Halk Dansları Topluluğu, 36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında MEB Şura Salonu'nda sahne aldı

Virsky Ukrayna Ulusal Halk Dansları Topluluğu, 36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında MEB Şura Salonu'nda performans sergiledi.

Pavlo Virsy ve Mykola Bolotov adlı iki balet tarafından 1937 yılında kurulan Virsky Ukrayna Ulusal Dans Topluluğu'nun gösterisine Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi.

70 dansçı ve 30 müzisyenin sahne aldığı dans gösterisinde, dansçılar binden fazla kostüm kullandı. Ukrayna geleneksel danslarının sergilendiği gösteri büyük alkış aldı.

İlk bölümde, Benim Ukraynam, Povzunets, Tsygansky Çingene Dansı, Volynsk Desenleri, Kiev Dostları gibi danslar sahneye koyuldu. İkinci bölümde ise Denizciler ve Vyshyvalnytsi adlı dansların yanı sıra eski bir Ukrayna kukla şovundan uyarlanan Kiraz Ağacının Altında adlı gösteri sunuldu. Grup, Hopak adlı Ukrayna halk dansı ile gösteriyi tamamladı.

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36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali MEB Şura Salonu Mykola Bolotov Pavlo Virsy Ukrayna Virsky Ukrayna Ulusal Halk Dansları Topluluğu

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