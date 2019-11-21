Başkent’te ulaşım çalıştayı toplandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent yaşamında önemli bir yere sahip olan toplu taşıma alanında gelecek ulaşım politikalarının oluşturulması amacıyla “Ankara Ulaşım Çalıştayı” düzenledi.

EGO Genel Müdürlüğü, Başkent’te yüksek kaliteli, çevreye saygılı ve vizyonel bir ulaşım politikası inşa etmek için tüm paydaşları bir araya getirirken, çalıştayın açılış konuşmasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı.

Başkan Yavaş’tan “Ortak Akıl” vurgusu

Akademisyenlerden sivil toplum kuruluşlarına her kesimin görüşünü almak istediklerini vurgulayan Başkan Yavaş, Başkent ulaşımının yeni yol haritasını belirlemek istediklerini söyledi. “Ben mesleğim itibarıyla ulaşım sektöründe trafiği bir dolmuşçu kadar bilemem” diyen Başkan Yavaş, ulaşım sorununun çözümü için ortak akıl vurgusu yaparak hem projeleri anlattı hem de önemli tespitlerde bulundu:

“Dünyada herkes bu ulaşım meselesini bir şekilde çözüyor. Biz de çözeceğiz. Bilim adamlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çözeceğiz. Ankara’da ücretsiz taşıdığımız yolcu sayısı günlük yüzde 30, zarar ise 630 milyon lira. Moskova Belediye Başkanıyla bir protokol imzaladık. Oradaki toplantıda Helsinki Belediye Başkanı bana bisikletle ulaşımda maalesef yüzde 85’i geçemedik, dedi. Ankara’da bu oran yüzde sıfır. Bu sebepten dolayı 56 kilometrelik bir bisiklet yolu inşaatına başladık. Geçmiş yönetimleri eleştirmek gibi bir huyumuz yok ama Ankara’da toplu taşıma ihmal edilmiş. 2010 yılında EGO’ya bağlı 2 bin 37 otobüsümüz vardı, Büyükşehir Yasasıyla, ilçeler de dahil edilince Ankara’nın nüfusu 6 milyon nüfusa yaklaştı. Şu anki otobüs sayımız bin 540, bunlardan 200 tanesi ilçelere çalışıyor. Önümüzdeki yıl yüzde 90’ı doğalgazlı (CNG) 300 otobüs daha alacağız. Ankara’nın göbeğinden geçen banliyö treni var bu treni günlük 51 bin 600 kişi kullanıyor. Bu hizmetten en az 300-400 bin kişinin yararlanması lazım.”