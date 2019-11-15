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Başkentte üniversite kampüslerinde çorbalı günler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 22:01 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kahvaltı yapma imkanı olmayan öğrencilerin sağlıklı beslenebilmesi amacıyla başkentteki üniversite kampüslerinde sıcak çorba dağıtımına başladı.Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilk olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kampüsü’nde başlayan çorba dağıtım noktalarına; Gazi Üniversitesi Beşevler Kampüsü, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüsü de eklendi.Kış aylarında sıcak kahvaltıAnkara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sınav yoğunluğunda kahvaltı hazırlamakla vakit kaybetmemesi ve özellikle kış aylarında güne sıcak çorba içerek başlaması için mobil çorba araçlarla ücretsiz çorba ikramında bulunuyor.Hijyen koşullarının ön planda tutulduğu çorba ve ekmek dağıtımına hafta içi her gün saat 08.00’de başlayan büyükşehir belediyesi, talep doğrultusunda çorba dağıtım kapasitesini de artırıyor.Öğrencilerden sıcak çorbaya yoğun ilgiYıldırım Beyazıt Üniversitesinde öğrencilerin yoğun isteği üzerine çorba dağıtım noktasını ikiye çıkaran büyükşehir belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, dağıtım kapasitesini ise 500’den bine yükseltti.Başkan Yavaş’a ve büyükşehire en sıcak teşekkürBaşkentte öğrenciler için yapılan bütçe dostu çalışmalardan oldukça memnun olduklarını dile getiren öğrenciler büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necip Özkan, öğrencilerin ekonomilerine de destek olmak için Ankara genelinde yılbaşına kadar 7 kampüste çorba dağıtımını gerçekleştireceklerini söyledi.Büyükşehir belediyesinin bu hizmetinden yararlanan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Ayşe Tezel, “Büyükşehir belediyesine böyle bir hizmet verdiği için teşekkür ederiz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kahvaltı yapma imkanı olmayan öğrencilerin sağlıklı beslenebilmesi amacıyla başkentteki üniversite kampüslerinde sıcak çorba dağıtımına başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilk olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kampüsü’nde başlayan çorba dağıtım noktalarına; Gazi Üniversitesi Beşevler Kampüsü, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüsü de eklendi.

Kış aylarında sıcak kahvaltı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sınav yoğunluğunda kahvaltı hazırlamakla vakit kaybetmemesi ve özellikle kış aylarında güne sıcak çorba içerek başlaması için mobil çorba araçlarla ücretsiz çorba ikramında bulunuyor.
Hijyen koşullarının ön planda tutulduğu çorba ve ekmek dağıtımına hafta içi her gün saat 08.00’de başlayan büyükşehir belediyesi, talep doğrultusunda çorba dağıtım kapasitesini de artırıyor.

Öğrencilerden sıcak çorbaya yoğun ilgi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde öğrencilerin yoğun isteği üzerine çorba dağıtım noktasını ikiye çıkaran büyükşehir belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, dağıtım kapasitesini ise 500’den bine yükseltti.

Başkan Yavaş’a ve büyükşehire en sıcak teşekkür
Başkentte öğrenciler için yapılan bütçe dostu çalışmalardan oldukça memnun olduklarını dile getiren öğrenciler büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necip Özkan, öğrencilerin ekonomilerine de destek olmak için Ankara genelinde yılbaşına kadar 7 kampüste çorba dağıtımını gerçekleştireceklerini söyledi.
Büyükşehir belediyesinin bu hizmetinden yararlanan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Ayşe Tezel, “Büyükşehir belediyesine böyle bir hizmet verdiği için teşekkür ederiz. Sabah yola çok erken çıkıyoruz, kahvaltı büyük bir sıkıntı oluyor, evde yapamıyoruz. Maddi açıdan çok büyük bir destek sağlıyor” derken, sabah saatlerinde sınava yetişirken büyükşehir belediyesinin ikram ettiği çorba ile kahvaltı yaptığını anlatan Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Berfin Bayram ise “Büyükşehir belediyesinin çorba dağıttığını gördüm. Karnım da açtı. Çok teşekkür ederim gerçekten güzel bir hizmet” diye konuştu.

"Belediyemizin dağıttığı bu çorbayla hem midemiz yumuşuyor hem de içimiz ısınıyor"
Gazi Üniversitesi İmalat Mühendisliği öğrencisi Altar Sabancı, sağlıklı beslenmesine yardımcı olduğu için büyükşehir belediyesine teşekkür ederek, “Sınavlarımız oluyor, okula yetişmeye çalışıyoruz. Kahvaltı hazırlamak problem oluyor. Okula geldiğimizde de katı gıdalarla besleniyoruz. Bir süre sonra midemize zarar veriyor. Belediyemizin dağıttığı bu çorba ile hem midemiz yumuşuyor hem de içimiz ısınıyor” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.
Sıcak çorba dağıtımına başlanan ODTÜ’de ise Gıda Mühendisliği öğrencisi Emre Çetinaslan, “Çok güzel bir uygulama çok teşekkür ederim” derken, Özgür Türkoğlu adlı bir başka öğrenci de "Bu uygulamadan çok memnun kaldım. Çünkü sabahları karnımız aç oluyor. Kış ayı için güzel bir uygulama olmuş. Başkanımıza teşekkür ediyorum” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

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