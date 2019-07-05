HABER

Başkent’te Urumçi katliamında ölenler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 16:24 | Son Güncelleme

Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’de yaşanan katliamda yaşamını yitiren Uygur Türkleri, katliamın 10’uncu yılında Ankara’da anıldı.Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’de yaşanan katliamın 10’uncu yılında yaşamını yitirenler Ulus’ta Atatürk heykelinin önünde düzenlenen törenle anıldı.

Başkent’te Urumçi katliamında ölenler anıldı

Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’de yaşanan katliamda yaşamını yitiren Uygur Türkleri, katliamın 10’uncu yılında Ankara’da anıldı.
Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’de yaşanan katliamın 10’uncu yılında yaşamını yitirenler Ulus’ta Atatürk heykelinin önünde düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, ”Bugün burada bundan 10 yıl önce Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’de Çin Komünist işgalcileri tarafından gerçekleştirilen, tarihe Urumçi katliamı olarak geçen 5 Temmuz olaylarının 10’uncu yılında tüm şehitlerimizi anıyorum. Bu işgalin günümüzde de soykırımla anıldığını bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Doğu Türkistan’daki Urumçi katliamında kaçı kayıp, onların akıbeti ile ilgili halen bilgi alamıyoruz. Biz biliyoruz ki Urumçi’de insanlar sırf Türk ve Müslüman olduğu için katledilerek toplu mezarlara defnedildi. Bu dünya ve insanlığın önünde yapıldı” dedi.

Başkent’te Urumçi katliamında ölenler anıldı

Başkent’te Urumçi katliamında ölenler anıldı

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
Köylerine dev Türk bayrağı astılarKöylerine dev Türk bayrağı astılar
Kazada ölen Melek, toprağa verildiKazada ölen Melek, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

O ünlüyü de aldı! İşte programın formatı

O ünlüyü de aldı! İşte programın formatı

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

En güzel resimli Cuma mesajları

En güzel resimli Cuma mesajları

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafikte tartıştığı sürücüyü öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Trafikte tartıştığı sürücüyü öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut'u görevden aldı

İmamoğlu görevden aldı! 'Veri kopyalama' krizinin kritik ismiydi

'Karadeniz'in Efesi' Tieion Antik Kenti'nde su sarnıcı gün yüzüne çıkarılıyor

Antik kentte heyecanlandıran keşif! Limana kadar...

Mersin'de 3 kişi daha sahte içkiden hastaneye başvurdu!

Mersin'de 3 kişi daha sahte içkiden hastaneye başvurdu!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar

Ali Erbaş: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar

Almanların Türkiye'deki 'yıkık kenti' ayağa kaldırılıyor

Almanların Türkiye'deki 'yıkık kenti' ayağa kaldırılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.