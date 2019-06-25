HABER

Başkent’te üst geçit kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 13:09 | Son Güncelleme

Başkent’te Kazım Karabekir Caddesi üzerinde seyir halindeki vincin üst geçide çarpması sonucu kopan parçalar büfe önünde bekleyen bir kadının üzerine düştü.Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Caddesinde büfenin önünde bekleyen H.Ö.

Başkent’te Kazım Karabekir Caddesi üzerinde seyir halindeki vincin üst geçide çarpması sonucu kopan parçalar büfe önünde bekleyen bir kadının üzerine düştü.
Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Caddesinde büfenin önünde bekleyen H.Ö. isimli kadının üzerine yoldan geçen vincin üst geçide çarpması sonucu, kopan parçalar kadının üzerine düştü. Parçaların etrafa saçılması sonucu bir araçta zarar gördü. Kadının yardımına etraftaki vatandaşlar koşarken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. H.Ö sağlık ekipleri tarafından Hacettepe Üniversite hastanesine kaldırıldı. Cadde yarı zamanlı trafiğe kapatılırken, polis ekipleri kontrollü geçiş sağladı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. Öte yandan, kazanın gerçekleştiği yerde bulunan büfenin güvenlik kameralarına o anlar saniye saniye yansıdı.

Başkent’te üst geçit kazası: 1 yaralı

Başkent’te üst geçit kazası: 1 yaralı

Başkent’te üst geçit kazası: 1 yaralı

Başkent’te üst geçit kazası: 1 yaralı

Başkent’te üst geçit kazası: 1 yaralı

Başkent’te üst geçit kazası: 1 yaralı

Başkent’te üst geçit kazası: 1 yaralı

Başkent’te üst geçit kazası: 1 yaralı

Başkent’te üst geçit kazası: 1 yaralı

Başkent’te üst geçit kazası: 1 yaralı

Başkent’te üst geçit kazası: 1 yaralı

Başkent’te üst geçit kazası: 1 yaralı

Başkent’te üst geçit kazası: 1 yaralı

Başkent’te üst geçit kazası: 1 yaralı

Başkent’te üst geçit kazası: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.