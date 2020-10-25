HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkent’te uygulamadan kaçan alkollü sürücü kıskıvrak yakalandı

Başkent’te uygulamadan kaçan alkollü sürücü kıskıvrak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 06:10 | Son Güncelleme

Ankara’nın Keçiören ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulama noktasından kaçan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulama noktasından kaçan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücünün kendisine yapılan alkol testinde 145 promil alkollü olduğu anlaşıldı.
Ankara’ın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Emrah Yukarıkır, 06 BDF 648 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Uzun süre polis ekipleri tarafından kovalanan Yukarıkır, kaçarken polis otomobiline çarparak zarar verdi.
Kaçarken Atapark Mahallesi Engeller Caddesi’nde bulunan evinin otoparkına saklanan sürücü, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken olay yerinde yapılan alkol testi sonucu 145 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yukarıkır gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken sürücünün daha önceden bilişim suçundan da arandığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERErmenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis ettiErmenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti
Bakan Koca'dan 112 personeline aşure sürpriziBakan Koca'dan 112 personeline aşure sürprizi
e- YDS sınav giriş belgesi nasıl alınıyor?e- YDS sınav giriş belgesi nasıl alınıyor?
1/
En Çok Okunan Haberler
Fransa Türkiye'deki büyükelçisini ülkeye çağırdı
Fransa Türkiye'deki büyükelçisini ülkeye çağırdı
Yıllardır ekrana çıkmıyor! Görenler tanıyamadı
Yıllardır ekrana çıkmıyor! Görenler tanıyamadı
Ünlü oyuncudan kötü haber! Koronaya yakalandı
Ünlü oyuncudan kötü haber! Koronaya yakalandı
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Mısır'ın Türkiye hakkındaki sözlerine sert tepki
Mısır'ın Türkiye hakkındaki sözlerine sert tepki
Onlarca kadını taciz etmekten suçlanıyor! Görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
Onlarca kadını taciz etmekten suçlanıyor! Görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Diğer Haberler
Silivri'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor
Silivri'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor
Bakan Koca'dan 112 personeline aşure sürprizi
Bakan Koca'dan 112 personeline aşure sürprizi
Aksaray'da sigara vermeyen şahsı cam şişeyle yaraladılar
Aksaray'da sigara vermeyen şahsı cam şişeyle yaraladılar
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Mısır Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’yi hedef alan suçlamalarına tepki
Mısır'ın Türkiye hakkındaki sözlerine sert tepki
Çavuşoğlu, Sırbistan'ın yeni Meclis Başkanı Dacic ile görüştü
Çavuşoğlu, Sırbistan'ın yeni Meclis Başkanı Dacic ile görüştü
Esenyurt'ta 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı
7 katlı binanın çatısı alev alev yandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.