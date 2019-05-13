Ramazanda tutulan oruç ve yapılan ibadetlerin kabul olması temennisinde bulunan Vali Şahin, "Burada ben özellikle Doğantepeliler diyorum, yabancı ya da yerel vatandaşlar demiyorum. Biz kardeşiz, birbirimizin yabancısı değiliz. Biz, birlikte bütünüz. Siz mazlum kardeşlerimiz bugün bize ihtiyaç duydunuz ve bizimlesiniz. İnşallah siz de yarın güzel bir gelecekle kucaklaştığınızda başka mazlum kardeşlerimize ev sahipliği yapacaksınız." dedi.

Yabancı davetlilere de seslenen Şahin, "Sizlerden sadece beklediğimiz şey dua etmeniz, kardeşliğimizi ve dostluğumuzu pekiştirecek davranışlarda bulunmanız. Biz dün olduğu gibi yarın da hem sizler hem de diğer mazlumlarla ekmeğimizi bölüşmeye devam edeceğiz ama inşallah bu coğrafya bu sıkıntılardan en yakın zamanda Cenabıhakkın da yardımıyla kurtulacak. Hem bölgemizde hem dünyamızda bir umut ve refah bölgesi haline gelecek. Sizden tek ricamız inşallah o günleri gördüğünüzde bu günleri ve kardeşliği unutmamanız." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, "Uyum Mahalle Buluşmaları" etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçen ve programa iştirak eden tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Genel Müdür Ayaz da Türkiye'nin 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 4,8 milyon yabancıya ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Suriyelilerin ülkede yaklaşık 8 yıldır kardeşçe yaşadığına işaret eden Ayaz, "Milletimizin hoşgörüsü, devletimizin desteğiyle bu günlere geldik. İnşallah bu yaptığımız faaliyetlerle hem bizim halkımızın hem de Suriyeli kardeşlerimizin birbirini daha iyi anlamaları noktasında gayret göstermekteyiz. İnşallah gelecek hem bizim hem de Suriyeli kardeşlerimiz için daha güzel olur." diye konuştu.