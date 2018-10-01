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Başkentte uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 18:28 | Son Güncelleme

Ankara'da stepne içerisinde 17 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi - 2 kişi gözaltına alındı

Ankara'da stepne içerisinde 17 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çankaya bölgesinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kimlileri tespit edilen şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Adresleri belirlenen zanlılar, operasyonla gözaltına alındı. D.D. ve B.Ç'nin ikametlerinde yapılan aramada, stepne içerisine zulalanmış 17 bin 400 uyuşturucu hap bulundu.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen zanlıların, üniversite yıllarında tanıştıkları ve uyuşturucu satışından elde ettikleri para ile bir mağaza açtıkları ve uyuşturucu ticaretini buradan yönlendirdikleri tespit edildi.

Öte yandan şüpheli B.Ç'nin geçmişte kan davası sonucu işlediği cinayet nedeniyle 11 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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Başkentte uyuşturucu operasyonu

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