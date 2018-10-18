Başkentte uyuşturucu operasyonu

Başkentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Bürosu, Sincan'da uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığına ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlattı.
Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları şüphelilerinin uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi.
Bunun üzerine şüphelilerin Sincan, Etimesgut ve Çankaya ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, M.D, M.A, A.A, L.K, Ö.Ş. ve V.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 36 gram uyuşturucu, 5 bin 120 lira ile ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen ve savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.D, M.A, A.A, L.K. tutuklandı; Ö.Ş. ve V.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda öldürülen PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı
Mankeni terk etmesi alay konusu olmuştu… Sonunda patladı, gerçeği anlattı
Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'
'Adet dönemini tespit eden bir makine icat edilene kadar giremezsiniz'
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Kız çocuğu evde bir saat boyunca can çekişti...
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum