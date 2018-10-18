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Başkentte uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 15:00 | Son Güncelleme

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı

Başkentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Bürosu, Sincan'da uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığına ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları şüphelilerinin uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi.

Bunun üzerine şüphelilerin Sincan, Etimesgut ve Çankaya ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, M.D, M.A, A.A, L.K, Ö.Ş. ve V.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 36 gram uyuşturucu, 5 bin 120 lira ile ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen ve savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.D, M.A, A.A, L.K. tutuklandı; Ö.Ş. ve V.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçla Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkentte uyuşturucu operasyonu

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