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Başkentte uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 23:38 | Son Güncelleme

Altındağ ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan yabancı uyruklu iki şüpheli, kovalamaca sonucu 7 bin 564 uyuşturucu hap ve 447 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı

Başkentte "dur" ihtarına uymayan yabancı uyruklu iki şüpheli, kovalamaca sonucu 7 bin 564 uyuşturucu hap ve 447 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus ekipleri, Altındağ ilçesine bağlı Sebze Bahçeleri Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yapan ve plakası bulunmayan otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobil, 10 dakikalık kovalamaca sonucu durduruldu. Yapılan aramada aracın bagajında 7 bin 564 uyuşturucu hap ve 447 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayın ardından kaçmaya çalışan yabancı uyruklu M.E. ve N.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü polis uyuşturucu yunus ekipleri

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