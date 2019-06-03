Başkentte uyuşturucu operasyonu

Başkente uyuşturucu madde sokmak isteyen 18 kişiden 15'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla Ramazan Bayramı öncesinde uyuşturucu maddelerin Ankara'ya sokulamaması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi şehirlerarası yolculuk yapan otobüs ve araçları durdurarak uyuşturucu madde aradı.

Yapılan aramalarda, araçların gizli bölmelerine, valizlere ve meyve suyu şişelerinin içerisine saklanmış 30 kilogram skunk, bir buçuk kilogram kokain, 21 bin uyuşturucu hap ve 225 gram bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen 18 şüpheliden 15'i cezaevine gönderildi.

