HABER

Başkentte uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 07:09 | Son Güncelleme

Başkentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Başkentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altındağ Karacaören Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekiplerin yaptığı operasyon sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.A. ve A.C.A. ikamet ettikleri adreste yakalandı.

İkamette yapılan aramalarda 46 ecstacy, 7 skunk, 25 gram uyuşturucu madde ve 17 bin 640 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

Fıkra gibi olay! Su kanalından geçip...Fıkra gibi olay! Su kanalından geçip...
Aşırı yağış sel ve toprak kaymasına neden oldu: 10 kişi mahsur kaldıAşırı yağış sel ve toprak kaymasına neden oldu: 10 kişi mahsur kaldı
Köylere ulaşım kesildi! Mahsur kalanlar var!Köylere ulaşım kesildi! Mahsur kalanlar var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Başkentte uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Annesiyle paylaşımı olay oldu

Annesiyle paylaşımı olay oldu

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beykoz'da iki katlı ev kundaklandı

Beykoz'da iki katlı ev kundaklandı

Düzce'de heyelan! Köylere ulaşım kapandı! Mahsur kalanlar var

Köylere ulaşım kesildi! Mahsur kalanlar var!

Bursa'da korku dolu gece! Cami hoparlöründen çağrı yapıldı!

Korku dolu gece! Cami hoparlöründen çağrı yapıldı!

Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Balıkesir'de büyük yangın! 4 ev alev alev yandı!

Balıkesir'de büyük yangın! 4 ev alev alev yandı!

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil takla atıp karşı şeride geçti

Ne olduğunu anlayamadılar bile! Bir anda karşı şeride fırladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.