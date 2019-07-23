Başkentte uyuşturucu operasyonu

Ankara'daki operasyonda 15 kilogram kubar esrar, 100 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Polatlı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle M.D.Y'nin ikamet ettiği adrese operasyon düzenleyen ekipler, 15 kilogram kubar esrar, 100 kök kenevir, ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum