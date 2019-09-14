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Başkentte uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 07:02 | Son Güncelleme

Altındağ'da uyuşturucu yetiştirdiği ve bulundurduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da uyuşturucu yetiştirdiği ve bulundurduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalar kapsamında aldıkları bir istihbarat üzerine harekete geçti.

Plevne Mahallesinde iki farklı adreste uyuşturucu madde bulunduğu ve yetiştirildiği bilgisine ulaşan ekipler, savcının talimatı üzerine evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, dairenin birinde balkonda gizlenmiş kavanozun içerisinde 50 ekstazi hap, diğer evin banyosunda ise vazo içerisinde yetiştirilen ve bir kök üzerinde 16 dalı olan hint keneviri ele geçirdi.

Operasyonda, 4 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Altındağ Ankara Ekstazi hint keneviri uyuşturucu

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