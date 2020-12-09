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Başkent’te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

09.12.2020 14:00 | Son Güncelleme:
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Başkent’te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yenimahalle ilçesinde yaptıkları çalışmada 5607 SKM-6136 SKM ve Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından 4 şahıs yakalandı.Zanlılarla birlikte, 3.695 litre etil alkol, 83 adet anason sıvı kiti, 3.703 adet etil alkol marka ambalaj etiketi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 gr esrar maddesi ele geçirildi.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yenimahalle ilçesinde yaptıkları çalışmada 5607 SKM-6136 SKM ve Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından 4 şahıs yakalandı.
Zanlılarla birlikte, 3.695 litre etil alkol, 83 adet anason sıvı kiti, 3.703 adet etil alkol marka ambalaj etiketi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 gr esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca 4 şahsa sokağa çıkma yasağı ihlalinden 12.600 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
Öte yandan, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde yaptıkları çalışmalarda 5607 SKM ve TCK 187 suçundan 4 şahıs yakalandı. Toplam 83.522 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Başkent’te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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