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Başkent'te uyuşturucu satıcılarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 22:07 | Son Güncelleme

Afganistan uyruklu iki şüpheli, uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı

Afganistan uyruklu iki şüpheli, uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla Afganistan uyruklu L.M'yi takibe aldı.

Anadolu Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısında durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 48 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuyu Afganistan uyruklu S.A.P'den aldığını itiraf eden zanlı L.M'nin söz konusu kişiyle buluşması sağlandı.

Polis ekipleri, Keçiören ilçesinde L.M. ile buluşmaya gelen S.A.P'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, doktor kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Afganistan uyruklu Seval Caddesi uyuşturucu satışı Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü

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