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Başkentte uyuşturucu satıcılarına polisten darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 06:10 | Son Güncelleme

Mamak'ta sokak araları ve okulların çevresinde satılmak üzere bir evde paketlenerek uyuşturucu hap hazırlandığı istihbaratını alan polis ekipleri operasyon düzenledi - Ekipler evde yaptıkları aramalarda 500 uyuşturucu hap ele geçirdi, 4 kişiyi gözaltına aldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mamak'taki okullar ve sokak aralarında satılmak üzere bir evde uyuşturucu hazırlanarak paketlendiği istihbaratını alan Mamak Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yasal izinlerin alınmasının ardından Cengizhan Mahallesi'nde tespit edilen eve operasyon düzenlendi.

Evde bulunan O.Ö, C.B, A.A. ve H.A'yı gözaltına alan ekipler, bu adreste yaptıkları aramalarda paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş 500 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen bin 335 lira ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mamak polis uyuşturucu operasyonu

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