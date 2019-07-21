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Başkentte uyuşturucu satıcısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 07:00 | Son Güncelleme

Altındağ'da uygulama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheliyi gözaltına aldı

Ankara'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde rutin uygulamalarını yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 44 FR 128 plakalı aracı durdurarak minibüste bulunan A.U'nun üzerini aradı.

Yapılan aramada şüphelinin üzerinde herhangi bir şey bulamayan ekipler, daha sonra aracı kontrol etti.

Minibüsün arka kısmındaki lastiğin içine saklanmış beyaz poşeti bulup inceleyen ekipler, 496 uyuşturucu hap ve A.U'nun üzerindeki uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 560 lira paraya el koydu.

Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü.

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Ankara uyuşturucu uyuşturucu satıcısı

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