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  4. Başkent’te uyuşturucu tacirinin zulasından 31 kilo eroin çıktı

Başkent’te uyuşturucu tacirinin zulasından 31 kilo eroin çıktı

04.03.2021 16:07 | Son Güncelleme:
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Ankara’da 150 gram eroinle yakalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsın peşini bırakmayan narkotik polisi, zanlının başka bir eve gizlediği 31 kilogram eroini ele geçirdi.Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi.

Ankara’da 150 gram eroinle yakalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsın peşini bırakmayan narkotik polisi, zanlının başka bir eve gizlediği 31 kilogram eroini ele geçirdi.
Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, M.A.’yı üzerinde 150 gram eroinle yakaladı. Mahkemeye çıkarılan M.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Zanlıyı başka yerlerde uyuşturucu madde bulundurabileceği ihtimali üzerine tekrar takibe alan narkotik ekipleri, M.A.’nın Gültepe Mahallesi’ndeki bir binaya girdiği sırada operasyon düzenledi. Operasyonda M.A. ile zulacı olduğu tespit edilen A.A isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin polis ekipleri geldiği esnada yakalanmamak için evin camından uyuşturucu maddeleri attığı belirlendi. Bina bahçesine atılan poşetlerdeki uyuşturucu narkotik ekipleri tarafından toplandı. Ekipler, toplamda 31 kilo 200 gram eroin, 315 gram extacy ve bir adet hassas terazi ele geçirdi.
Zanlılar ifadelerinde, uyuşturucuları H.A. ile V.A. isimli karı kocadan tedarik ettiklerini itiraf etti. Adresleri belirlenen H.A. ile V.A. da düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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