Başkent’te uyuşturucu tacirleri yakalandı

Ankara’da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 600 gram esrar ve 935 gram kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 600 gram esrar ve 935 gram kokain maddesi ele geçirildi. Yapılan aramalarda şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde ettiği tespit edilen 150 bin lira para ile 2 adet ruhsatsız tabancaya da el konuldu. Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında “uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak”, "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek veya satın almak” suçlarından adli işlem başlatıldı.

