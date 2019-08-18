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Başkentte uyuşturucudan ölüm iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 10:30 | Son Güncelleme

Ankara da arkadaşlarıyla eğlenirken uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.Ankara’nın Keçiören ilçesinde iddiaya göre iki erkek arkadaşıyla birlikte evde eğlenen D.K., alkolle birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaştı.

Ankara da arkadaşlarıyla eğlenirken uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.
Ankara’nın Keçiören ilçesinde iddiaya göre iki erkek arkadaşıyla birlikte evde eğlenen D.K., alkolle birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaştı. Bunun üzerine arkadaşları D.K.’yı kendi otomobilleriyle hastaneye götürmek üzere yola çıktı ancak D.K. yolda hayatını kaybetti. Arkadaşları bunun üzerine hayatını kaybeden D.K.’yı hastaneye bırakıp kaçmak istedi. Durumu fark eden hastanenin güvenlik personeli, polis ekiplerine haber verdi. Hastaneye gelen polis ekipleri şüphelilerden birisini yakalarken, diğeri ise kaçtı.
Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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