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Başkentte, uyuşturucuya ilişkin bilgilendirme standı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 18:28 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan stantta, vatandaşlara uyuşturucu konusunda bilgiler verildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuya ilişkin bilgilendirme standı açıldı.

Hamamönü'nde açılan stantta, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından vatandaşlara uyuşturucu maddeler hakkında bilgi verildi, broşür dağıtıldı.

"Uyuma İhbar Et" uygulaması ve WhatsApp ihbar hattına dair açıklamalarda da bulunulan stantta, ihbarda bulunanların kimliklerinin gizli tutulduğu anlatıldı.

Vatandaşların yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da standı ziyaret etti.

Balcı, vatandaşların uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirilmesinin önemine işaret ederek, "Burada, emniyetimizle birlikte bağımlılıkla mücadele anlamında yapılan bir çalışmanın bilgilendirilmesi yapılıyor. Nerede olurlarsa olsunlar bu konuda farkındalık oluşturmak ve vatandaşların duyarlı davranması için emniyetimiz üzerine düşen görevi yapma konusunda güzel bir harekette bulunuyor. Bu çalışmanın yapılıyor olmasından biz de memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Stant görevlileriyle fotoğraf çektiren Balcı, bir süre broşür de dağıttı.

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Ankara bilgilendirme standı uyuşturucu

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