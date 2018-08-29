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Başkentte uyuşturucuyla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 09:44 | Son Güncelleme

Geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 9 kişi tutuklandı

Başkentte, geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 30 kişiden 9'u tutuklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 20-26 Ağustos tarihleri arasında, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 11 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 7 kilo 362 gram uyuşturucu ve 527 uyuşturucu hap ele geçirildi, 30 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlılardan 5'ine adli kontrol hükümleri uygulanırken, 16 kişi ise emniyet ve savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, zanlıların adreslerindeki aramalarda uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 270 dolar ve bin 270 avro ile 6 bin 480 liraya el konuldu.

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Başkentte uyuşturucuyla mücadele

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