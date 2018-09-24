Başkentte uyuşturucuyla mücadele

Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 112 zanlıdan 31'i tutuklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta 31 operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 kilo 327 gram uyuşturucu, 418 uyuşturucu hap ile 292 ecza maddesi ele geçirilirken, 112 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 31'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlılardan 38'i adli kontrol şartıyla, 43'ü ise emniyet ve savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, zanlıların adreslerinde bulunan tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 28 bin 810 lira ile 3 hassas teraziye el konuldu.

