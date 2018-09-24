HABER

Başkentte uyuşturucuyla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 17:10 | Son Güncelleme

Ankara'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 112 zanlıdan 31'i tutuklandı

Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 112 zanlıdan 31'i tutuklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta 31 operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 kilo 327 gram uyuşturucu, 418 uyuşturucu hap ile 292 ecza maddesi ele geçirilirken, 112 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 31'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlılardan 38'i adli kontrol şartıyla, 43'ü ise emniyet ve savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, zanlıların adreslerinde bulunan tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 28 bin 810 lira ile 3 hassas teraziye el konuldu.

PARTNERAjda Pekkan'ın tatil pozu olay oldu... Göbek deliği nerede?Ajda Pekkan'ın tatil pozu olay oldu... Göbek deliği nerede?
İstanbul'da taciz dehşeti! Dolmuştan iner inmez polise koştu!İstanbul'da taciz dehşeti! Dolmuştan iner inmez polise koştu!
İHH'den İdlib'e yardım çağrısıİHH'den İdlib'e yardım çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

İnternet randevusu kanlı bitti!

İnternet randevusu kanlı bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'de önemli açıklama!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'de önemli açıklama!

Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!

Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!

PKK elebaşı Öcalan'ın akrabası Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

PKK elebaşı Öcalan'ın akrabası Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

İstanbul'da taciz dehşeti! Dolmuştan iner inmez polise koştu!

İstanbul'da taciz dehşeti! Dolmuştan iner inmez polise koştu!

Meteorolojiden bu hafta için ciddi uyarı!

Meteorolojiden bu hafta için ciddi uyarı!

Yunanistan'dan çirkin hareket! Gübre çuvalı geçirip Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan'dan çirkin hareket! Gübre çuvalı geçirip Türkiye'ye gönderdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.