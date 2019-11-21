Başkentte uyuşturucuyla mücadele

Ankara'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 10 günde düzenlenen operasyonlarda, 16 kilo esrar, 500 gram eroin, 7 gram kokain, 237 gram bonzai, 18 kilo skunk, 61 bin ecstasy hap ve 102 captagon ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Narkotik ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda son 10 günde kent genelinde düzenledikleri 153 operasyonda 346 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 59'u tutuklandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 16 kilo esrar, 500 gram eroin, 7 gram kokain, 237 gram bonzai, 18 kilo skunk, 61 bin ecstasy hap ve 102 captagon ele geçirildi.

