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Başkent’te yağmura dayanamayan istinat duvarları çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 20:53 | Son Güncelleme

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan aşırı yağmura dayanamayan istinat duvarları çöktü.Ankara’da akşam saatlerinde başlayan yağmur şiddetini arttırarak sağanağa dönüştü.

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan aşırı yağmura dayanamayan istinat duvarları çöktü.
Ankara’da akşam saatlerinde başlayan yağmur şiddetini arttırarak sağanağa dönüştü. Birçok ilçede sel suları hayatı olumsuz etkilerken, apartmanların istinat duvarları da yoğun yağışa dayanamadı. Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi 738. Sokak’ta bulunan bir evin istinat duvarı müstakil bir evin üzerine çöktü. Yağmur sularına daha fazla dayanamayan duvarın çökmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Çankaya ilçesi Dikmen semtinde de yine bir istinat duvarı zarar gördü. Çökmek üzere olan istinat duvarına üzerinde bulunan demir korkuluklar engel oldu. Vatandaşlar korku ve paniğe kapılırken, olay yerine gelen ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar da önlem almak için çaba sarf ediyor.

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