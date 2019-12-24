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Başkentte yağmurlu zeminde kayan araç takla attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 16:52 | Son Güncelleme

Ankara’da yağmurdan kaynaklı kaygan zeminde kayan otomobil aydınlatma direğine vurarak takla attı.Kaza, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı - Dumlupınar Bulvarı yol ayrımında meydana geldi.

Ankara’da yağmurdan kaynaklı kaygan zeminde kayan otomobil aydınlatma direğine vurarak takla attı.
Kaza, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı - Dumlupınar Bulvarı yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlana Bulvarı üzerinde seyreden 34 BKC 464 plakalı otomobilin sürücüsü Dumlupınar Bulvarına dönmek istediği sırada yağan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yan döndü. Yan dönen araç içerisinde kalan sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin otomobil sürücüsüne yaptığı kontrol sonrasında herhangi bir yara almadığı belirlendi. İtfaiye ekipleri ise yan dönen aracı düzelterek trafik ekiplerine ait çekiciyle kaza mahallinden kaldırdı. Kısa süreli aksayan trafik yan dönen otomobilin yoldan kaldırılmasıyla kontrollü şekilde sağlanırken, otomobil sürücüsünün herhangi bir yara almadan içeriden çıkması yüreklere su serpti.

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